Oltre 300 ragazzi al Palazzetto con i brani più celebri

L’Indirizzo Musicale dell’Istituto comprensivo di Portoferraio compio dieci anni e per l’occasione, questa mattina, si è svolta la prima edizione della Rassegna Musicale delle orchestre scolastiche toscane "Città di Portoferraio". L’evento, fortemente voluto dal comune di Portoferraio si è tenuto a partire dalle ore 10.30, al Palazzetto "Monica Cecchini", è stato curato dalla sezione ad Indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo di Portoferraio e diretto dalla professionalità e passione della prof.ssa Chiara Galliozzi. Protagonisti del concerto quindi sono stati oltre 300 ragazzi di 5 istituti ad indirizzo musicale della Toscana: la Scuola media “Guardi”di Piombino, la Scuola Media “ Manzoni” di Pontassieve, la Scuola media “Galileo” di Grosseto e la “Rodari” di Scandicci. I ragazzi, accompagnati dai loro Docenti di strumento , hanno mostrato le loro doti e capacità, creando uno spettacolo davvero emozionante e coinvolgente. Un vanto per la nostra Regione!

Ogni classe impegnata nella rassegna ha quindi eseguito brani dei più famosi compositori del mondo: in particolare l’Istituto comprensivo di Portoferraio si è esibito con gli “Spirituals” e delle musiche dal mondo, mentre la Scuola media di Scandicci ha realizzato tre famosissime marce , concludendo con la trionfale Marcia di Radetzky.

Presenti all’evento erano anche la Preside Maria Grazia Battaglini e molti docenti degli istituti, mentre in rappresentanza del Comune hanno partecipato il Vice Sindaco e assessore alla cultura Marini, l’assessore all’Istruzione Anselmi, l’assessore alle politiche giovanili Berti e i consiglieri Nurra e Cherici che hanno espresso il loro orgoglio per la riuscita di questa prima edizione della rassegna e consegnando targhe ricordo alle scuole, in onore della loro partecipazione.

Per guardare il videoservizio clicca qui

di Ilaria Leonelli