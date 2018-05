“Giornata internazionale dell’Ostetrica” il 5 Maggio

Si celebra il 5 maggio la “Giornata internazionale dell’Ostetrica”, anche nell’ASL Toscana nord ovest sono molte le iniziative pensate in un'ottica di promozione della salute della donna e della professione promuovendo l'assistenza che pone al centro la donna, il nascituro e chi è accanto a loro nel momento del parto.

Nell’intera ASL le ostetriche sono circa 300, una figura professionale che è un importante riferimento per le donne e per le famiglie.

La direzione aziendale, in questa giornata di festa, oltre a ringraziare tutte le ostetriche per il loro impegno quotidiano, rinnova l’impegno a garantire la presenza delle ostetriche nei diversi ambiti di competenza, ginecologico, ostetrico e pediatrico.

Un riconoscimento particolare per il lavoro svolto con dedizione e professionalità e con attenzione a gestire i singoli cambiamenti del ciclo vitale femminile, viene da Chiara Pini e da Marta Lupetti, rispettivamente direttrice del dipartimento infermieristico e ostetrico e responsabile delle ostetriche della ASL Toscana nord ovest. (dg)