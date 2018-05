Mario Lanera nel consiglio d'amministrazione Toremar

Mario Lanera nel Cda Toremar

A seguito dell’Assemblea dei soci del 26 aprile e del Cda del 30 aprile 2018, Toremar ha nominato i componenti e assegnato le cariche del Consiglio di Amministrazione. Confermati Pietro Dapelo come Presidente della Compagnia e Matteo Savelli nel ruolo di Amministratore Delegato, con Achille Onorato che conserva importanti deleghe sulla strategia del business e i rapporti con la Regione Toscana. Entra a far parte del Cda Mario Lanera, imprenditore che vive e lavora da più di 50 anni all’Elba, titolare di una società leader nel settore dell’accoglienza di yacht e panfili con sede a Portoferraio, figura di grande esperienza e capacità, che darà un importante contributo sia per lo sviluppo di nuove idee che nel dialogo con la comunità elbana. Confermati gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Onorato, Marcello Giardini, Graziella Petucco, Libero Schiaffino e Giuseppe Contrani.