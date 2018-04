Riccardo De Giulli diplomato professionista di sala

De Giulli al momento del conseguimento del diploma

Riccardo De Giulli, 29 anni, di Capoliveri, si è diplomato Professionista di Sala insieme con altri 19 ragazzi provenienti da tutta Italia. De Giulli ha svolto il periodo di stage a Londra, presso il Ristorante due stelle Michelin "Le Gavroche". Questo il risultato dopo la conclusione della VI edizione del Corso Superiore di Sala, Bar e Sommellerie promosso da ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: Corso che ha preso il via alla presenza dell’illustre maître Vincenzo Donatiello nel settembre dello scorso anno. I diplomati dell'accoglienza in tutto sono stati 20. Per 11 di loro lo stage si è svolto nei migliori ristoranti in Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, a dimostrazione dell’impegno di ALMA nell’elevare la qualità del servizio di sala. Miglior studente, al termine di questo percorso di alta formazione, è risultata la 19enne toscana Teresa Creatini.