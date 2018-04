Usl, ecco le chiusure per il “ponte” del 1° maggio

In occasione del “ponte” per la festività del 1° maggio alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest (Ambito Livornese) modificheranno i loro orari al pubblico.



In particolare a LIVORNO lunedì 30 aprile resteranno chiusi gli uffici del centro direzionale di Viale Alfieri, tra questi anche il Protocollo, l’Ufficio Relazioni al Pubblico e la segreteria di Zona che si occupa, tra le altre cose, del servizio per l'astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici con gravidanze a rischio. L’ufficio Cartelle Cliniche e consegna referti radiologici sarà aperto solo al mattino con orario 8-13.30. Si segnala inoltre che dal 1° maggio la centrale di preospedalizzazione di Livorno osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:



- dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.30

- il sabato dalle ore 7.30 alle 14



A CECINA lunedì 30 aprile resterà chiuso l’Ufficio Cartelle Cliniche (ma le richieste comunque potranno essere effettuate attraverso il totem presente nell'atrio dell'ospedale)e la Segreteria Cup, mentre saranno, invece, aperti gli sportelli che si occupano delle prenotazioni.



A PIOMBINO lunedì 30 aprile saranno chiuse le strutture amministrative di via Fiume e via Boncompagni. Chiuso anche lo sportello dedicato all’Ufficio Relazioni al Pubblico dell’ospedale Villamarina. I centri socio sanitari saranno invece aperti con il consueto orario.



A Portoferraio lunedì 30 aprile resteranno chiusi tutti gli uffici amministrativi della Zona Distretto presenti nella palazzina amministrativa di Largo Torchiana a Portoferraio.



Tra i servizi telefonici messi a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest lunedì 30 aprile rimarrà chiuso l’Help Desk, mentre saranno regolarmente funzionanti il CupTel 0586.22.33.33 (dalle 8 alle 17) e la Libera Professione 0586.61.42.35 (dalle 8 alle 17).