Il 29 aprile torna a Venturina Terme il Carciofo Pride

L’Associazione culturale Sei Venturinese se... ha iniziato i lavori per il Carciofo Pride che si svolgerà a Venturina Terme il prossimo 29 aprile.

Il “carciofone” in legno decorato simbolo della festa è già stato piazzato in via Indipendenza, come elemento decorativo per ricordare l’imminente manifestazione che richiama nella cittadina termale centinaia di persone.

Tutti i dettagli del programma come sempre si possono seguire anche sulle pagine Facebook dell’Associazione.

Sarà una giornata all’insegna del gusto con preparazioni che avranno al centro dell’attenzione il carciofo: dall’aperitivo, all’antipasto, al dolce.

Sarà anche il momento per condividere l’ascolto di buona musica contemporanea e riscoprire luoghi ed emozioni attraverso la mostra di Daniele Toncelli al Pianerottolo che apre proprio per questa occasione.

L'assessore alla cultura Jacopo Bertocchi afferma: " Anche quest'anno il Carciofo pride ci riserva delle sorprese che scopriremo all'ultimo momento, ma Sei venturinese se ci dà anche la garanzia di un evento ben congegnato che sa catalizzare il meglio che questo tipo di manifestazione può articolare. Un programma in cui tutti, non solo venturinesi, ci possiamo sentire coinvolti e partecipi. Un mix di situazioni che orbitano attorno al fulcro del carciofo come simbolo di gusto, versatilità, spirito di gruppo insomma un nutrimento benefico per il corpo e per lo spirito".

Abbinate all’evento anche altre iniziative collaterali come: la corsa per tutti “corri a colori ” e la presentazione della nuova guida Viatoribus “Toscana – Costa degli Etruschi” edita da Debatte (da Bluscuro, in via Trieste sabato 28 aprile alle 16.30).

Per Corri a Colori gli organizzatori consigliano tre semplici regole: si parte alle 10.30 da piazza del Popolo con una maglietta bianca, lungo il percorso ci saranno due postazioni per rifornimento colori, infine sorridere e divertirsi. Il giro sarà di circa 5 km percorribili non necessariamente a corsa.

L’evento concorre al progetto #mettiAMOciinmoto colorando tutta VenturinaTerme.

L’iscrizione si può effettuare presso Variety Shopping o Merceria Paponi.

Per guardare il videoservizio clicca qui



Barbara Noferi