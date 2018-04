"I miei colleghi brillano per scorrettezza istituzionale"

Mario Ferrari sindaco di Portoferraio

Riceviamo dal sindaco di Portoferraio Mario Ferrari una nota di risposta al comunicato dei suoi colleghi sindaci che hanno reso pubblico il testo del verbale dell'ultima conferenza dei sindaci dove si è discusso il nuovo piano sanitario.

“Ho deciso di anticipare la convocazione della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità a mercoledì 2 maggio alle ore 16”. Questa la comunicazione del sindaco di Portoferraio Mario Ferrari, a seguito della pubblicazione sulla stampa e sui social media della bozza del verbale della Conferenza dei Sindaci dello scorso 24 aprile.

“I miei colleghi oltre che per le assenze alle precedenti assemblee continuano a brillare per scorrettezza istituzionale – ha commentato il sindaco Ferrari – è di una gravità senza precedenti pubblicare una bozza di un atto ufficiale prima ancora che sia stato validato dal presidente della Conferenza dei Sindaci. Forse qualcuno di loro che ama cercare di pilotare la politica elbana ha avuto fretta di dimostrare di essere ancora bravo nelle sue manovre strumentali, ma è evidente che l’esito della votazione avvenuta in Conferenza dei Sindaci non cambia la sostanza delle cose. Il Piano Sanitario, come reso noto anche dalla stampa nei giorni scorsi, era già da ritenersi sospeso in attesa di una migliore comprensione da parte di tutti e dell’adozione di eventuali aggiornamenti, altrimenti avrei approfittato dell’arrivo all’Elba dell’assessore regionale Saccardi e del Direttore Sanitario dell’Asl Toscana Nord Ovest Maccari per ratificarlo definitivamente già venerdì 27 aprile. Per certi versi, comunque, ringrazio i colleghi dell’iniziativa, perché la pubblicazione del verbale della Conferenza dei Sindaci dà modo a tutti di constatare, dalla lettura dei passaggi della discussione fra i sindaci, quanta apertura ci sia stata da parte mia nei confronti dei suggerimenti e delle eventuali correzioni da mettere in atto prima della ratifica della già avvenuta approvazione all’unanimità del piano. L’anticipo della convocazione della Conferenza dei Sindaci – ha concluso Ferrari – si rende dunque necessario per chiarire definitivamente e più velocemente possibile tutte le questioni aperte”.