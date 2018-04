Al comune di San Vincenzo la Bandiera Lilla

Importante riconoscimento per il comune di San Vincenzo, consegnata la Bandiera Lilla.

Il 20 aprile sono state consegnate le prime Bandiere Lilla ai comuni che hanno scelto di essere valutati e di lavorare per migliorare l’accessibilità turistica a favore delle persone con diverse disabilità.

La cerimonia è avvenuta presso il padiglione Horus di Exposanità nella sala Ravel a Bologna. A consegnare i riconoscimenti, è stata Simonetta Agnello Hornby, scrittrice e autrice del libro e docu-film “Nessuno può volare” realizzati insieme al figlio George, da anni costretto in carrozzina.

La consegna delle Bandiere Lilla giunge pochi giorni dopo la decisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di patrocinare la cerimonia e si è svolta al termine di un seminario gratuito, rivolto ai tecnici comunali, sulla progettazione accessibile, al quale ha partecipato anche il Comune di San Vincenzo con l’Ingegnere Simina Chelaru.

Ha spiegato il presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano: “Crediamo che sia importante percorrere due strade parallele: una che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e l’altra la diffusione della cultura dell’accessibilità. Per questo investiamo in formazione e diffusione delle informazioni.”

I comuni premiati venerdì, tra i quali San Vincenzo, sono 17 di 7 regioni diverse (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia).

“Oltre a premiare i Comuni per quanto hanno fatto finora – ha detto Roberto Bazzano ¬– Bandiera Lilla è nata per fornire informazioni gratuite su cosa e come è accessibile. Per questo da oggi sono già disponibili sul nostro sito www.bandieralilla.it le informazioni di dettaglio sui luoghi ed edifici pubblici più accessibili di alcuni dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, mentre gli altri li seguiranno a ruota in pochi giorni. Sono dati che cresceranno di settimana in settimana, sia perché l’analisi territoriale viene fatta in modo dinamico e costante, sia perché sono molti i progetti in atto nei Comuni Bandiera Lilla volti a migliorare l’accessibilità”.

Alessandro Bandini, sindaco di San Vincenzo ha dichiarato: “Accettiamo con orgoglio questo riconoscimento e ci impegneremo per migliorare costantemente il nostro livello di accessibilità; lavoreremo per contraddistinguerci anche su questo fronte per rendere accessibile a tutti la nostra cittadina”.

Oltre ai comuni meritevoli in questa edizione sono state assegnate tre Bandiere Lilla Simboliche a Simonetta Agnello Hornby e Francesco Bocciardo (oro paraolimpico del nuoto), che sono rispettivamente madrina e padrino di Bandiera Lilla, per quanto hanno fatto e continuano a fare per far crescere l’accessibilità e alla Consulta Ligure per la Difesa dei Diritti della Persona Handicappata, nella persona del suo segretario Claudio Puppo, per aver contribuito attivamente alla nascita della Bandiera Lilla ed averla sostenuta sin da quando era solo un’idea.

“Crediamo che questo sia un modo semplice e pratico per far valere il diritto all’accessibilità facilitando allo stesso tempo la fruizione turistica dei nostri luoghi più belli da parte di persone con diverse abilità”, ha concluso Bazzano salutando i presenti e invitando tutti a restare aggiornati tramite il sito www.bandieralilla.it

Barbara Noferi