La festa del primo maggio in Piazza della Chiesa

La locandina della manifestazione del primo maggio

Tutti in piazza a Marciana Marina per la Festa del Primo Maggio ballando e cantando sulle note musicali del Trio delle Meraviglie e di Giulio Scapigliati. Ma la Festa sarà anche l’occasione per una riflessione sul lavoro e sulle opportunità che il turismo offre ai giovani elbani. E non solo. Il lavoro precario non crea certezze e molti stagionali si trovano costantemente alla ricerca di nuove opportunità, spostandosi fra le varie località turistiche estive ed invernali per trovare lavoro. Il fenomeno non riguarda solo l’Isola d’Elba ma è un fenomeno nazionale. 7458 km di stagionalità, 2 milioni 927 mila disoccupati. Per questo la Pro Loco di Marciana Marina, con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, hanno deciso di scendere in piazza con i cittadini per riflettere, a fianco dei lavoratori stagionali, insieme all’Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali. Associazione nata e con sede proprio all’Isola d’Elba. La Pro Loco ha l’obiettivo si promuovere il territorio, il turismo, la cultura, l’economia del nostro territorio anche al fine di abbassare il tasso locale di precariato. Il mercato del lavoro è debole perché è debole il comparto economico. Si possono definire “lavoratori stagionali” anche le piccole aziende locali, artigianali e commerciali, che sono il tessuto produttivo del nostro territorio.

Si affiancano al nostro lavoro di promozione, per migliorare la qualità della vita nel nostro Paese e all’Elba, aziende che hanno sede locale ma sono presenti, in tutta Italia e nel mondo, con il loro marchio. Ne è un esempio “Acqua dell’Elba”, uno degli sponsor della Pro Loco che rappresenta un’ eccellenza toscana ed italiana: oltre ad essere “ambasciatore” internazionale della nostra Isola sta creando lavoro per molte persone soprattutto a Marciana Marina e all’Isola d’Elba. Ringraziamo per il sostegno anche la compagnia di navigazione Blu Navy che affiancherà e sosterrà come sponsor la stagione 2018 di eventi marinesi.