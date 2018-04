"Wedding in Elba" tutto pronto per la terza edizione

Sabato 21 aprile alle ore 18 presso la Sala Espositiva Telemaco Signorini si terrà l’inaugurazione della III edizione di "Wedding In Elba Idee & Proposte per il Vostro Evento", organizzato e promosso da Rossella Celebrini, wedding and event designer. Un evento molto atteso (in particolare modo dalle coppie che stanno programmando il loro matrimonio,) che propone allestimenti e stili che rispondono alle tendenze moda dell’universo wedding e non solo, il cui trend è in continua crescita: la Toscana e l’isola d’Elba sono infatti le mete più ambite dagli stranieri. Oltre a promuovere i siti storici, le spiagge e le chiese dove è possibile celebrare un rito civile o religioso, Rossella Celebrini presenta allestimenti e scenografie floreali e tutto ciò che ruota intorno al mondo dei matrimoni con aziende leader del settore. L’orario della mostra, che a dal 21 al 25 aprile, prevede i seguenti orari: sabato 21 (18.00/24.00), domenica 22 (10.00/13.00 - 16.00/20.00), lunedì’ 23 (10.00/13.00 - 16.00/20.00), martedì 24 (10.00/13.00 - 16.00/24.00), mercoledì 25 (10.00/13.00 - 16.00/19.00).