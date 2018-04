Nessuna crisi in maggioranza, riaperto il piano sanitario

Mario Ferrari e Roberto Marini in conferenza stamp

Unità dell’amministrazione comunale di Portoferraio, maggioranza ricompattata e pace fatta. Questo quanto fatto emergere nella conferenza stampa di venerdì 20 aprile convocata nel palazzo della biscotteria dal sindaco di Portoferraio Mario Ferrari e dal suo vice Roberto Marini. Uno dei punti della discordia, è il piano sanitario, l’accordo sul programma sulla sanità ha generato nelle ultime settimane polemiche e scontri (aspri) politici. Cominciamo - ha detto Mario Ferrari - dall’ormai nota questione del piano sanitario. Credo di aver chiarito la volontà di massima apertura a discutere. Ho ricevuto intanto delle osservazioni delle quali “terremo” sicuramente conto e se ritenute valide saranno inserite nel nuovo testo del documento da sottoporre alla conferenza dei sindaci, alla Asl e alla Regione Toscana”. Le osservazioni avanzate in questi giorni, erano pervenute da altri sindaci e dalla maggioranza dei consiglieri del sindaco Portoferraiese. Sulla disponibilità a tenere conto di quanto scritto nel documento ricevuto dal sindaco, le parti che sembravano distanti, si sono riavvicinate. “Sono stati rispettati tempi, procedure e regole vigenti – ha continuato il sindaco – non tutti gli amministratori sono stati presenti, questi, se vorranno potranno nei prossimi giorni esprimere un parere o la propria posizione in merito ad un tema, quello della sanità – ha poi continuato Mario Ferrari – troppo importante per l’isola. E questo vale per i consiglieri, per i sindaci e per il personale medico”. Nei prossimi giorni dunque si tornerà a discutere il piano sanitario con un convocazione urgente della conferenza dei sindaci, per chiarire alcune questioni emerse in questi giorni di “crisi” e prima della eventuale ratifica con l’Azienda sanitaria e la Regione. Certo al centro del discorso che sarà intavolato rimangono le questioni che hanno generato le discussioni; il futuro dell’unità operativa complessa di chirurgia e la realizzazione di un’unica area di degenza plurispecialistica. “Il portabagagli della macchina – ha detto Mario Ferrari usando una metafora – è sempre aperto, ci può stare di tutto. Ma prima di raggiungere la destinazione sarà necessario conoscere e approvare anche il cronoprogramma di attuazione , che dovrà essere assolutamente esplicativo dei contenuti del piano. Qui, saranno presi impegni e indicati i tempi di realizzazione, un passaggio fondamentale”. Resta dunque da capire se il 27 aprile, come era stato stabilito la firma ci sarà o meno. In quella data si attendeva la visita dell’Assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi che sarebbe stata presente. “Una semplice e costruttiva dialettica interna - ha tagliato corto Roberto Marini – nessuna crisi in seno alla maggioranza, solo contributi costruttivi per un ospedale che deve essere elbanocentrico. Il sindaco ha dimostrato sensibilità e attenzione rispetto alle segnalazioni che gli sono giunte dalla sua maggioranza consiliare, apprezziamo ciò che ha fatto Ferrari, ragionando sul fatto che sull’isola serve per esempio avere un primariato di chirurgia . Molto bene la riconvocazione della conferenza dei sindaci, il contributo scritto – ha concluso Marini - sono certo verrà preso in considerazione”.