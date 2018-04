Al via il "Trofeo Pesciolino" giunto alla XIV edizione

Repertorio

Sabato 21 e Domenica 22 Aprile torna in scena all’Elba una delle più belle manifestazioni sportive dell’anno il Trofeo Pesciolino. L’evento nato per commemorare la prematura scomparsa di Andrea Scagliotti “JUBA” tiene fede ogni anno di più al suo intento, ricordare e rinnovare l’impegno nel diffondere la disciplina e i valori del rugby nei giovanissimi. Quattordicesima edizione ma l’entusiasmo e l’impegno per la Società Elba rugby con il Comitato organizzatore sono sempre quelli della prima volta, eppure il Torneo ormai è conosciuto in tutta Italia e la corsa alle iscrizioni sottolinea sempre di più, quanto le società rugbistiche nazionali, tengano ad essere presenti. Arriveranno sulla nostra isola più di 1300 persone tra atleti, allenatori e genitori appartenenti a Società provenienti dal Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana con una cinquantina di squadre dalla Under 6 alla Under 14 pronte a vivere una due giorni di gioco e di svago. L’appuntamento inizia con l’Under 14 il sabato sul Campo di San Giovanni dalle 09.30 con le gare eliminatorie e dopo il Terzo Tempo le finali e premiazioni. La domenica con lo stesso orario suddivisi tra il Carburo, che ospita il Rugby per l’occasione, e l’ A. Scagliotti si disputeranno le gare delle categorie propaganda che si riuniranno per la festa finale con il tradizionale Terzo Tempo e per la premiazione nelle strutture di San Giovanni.