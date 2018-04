Il "Foresi" ospita il Parlamento degli studenti della Toscana

Lunedì 16 aprile per il mondo studentesco sarà una mattinata impegnativa. Nella sede del Grigolo (via C.Bini) dell' Isis "Foresi" di Portoferraio, infatti, sarà presente una delegazione del Parlamento degli Studenti della Toscana, istituzione rappresentativa di tutti gli studenti della Regione (regolata dalla legge toscana 34/2011). "Obiettivo dell'incontro – spiega Alessandro Gazzetti, presidente del Parlamento – è di incontrare, conoscere e confrontarsi con gli studenti". All'incontro, autorizzati dal preside Enzo Giorgio Fazio che esprime apprezzamento per l'iniziativa, partecipano i rappresentanti delle classi di tutti gli indirizzi del Foresi a cui si aggiungono i colleghi rappresentanti di istituto. Una di queste, Bianca Zottola, afferma: "Finalmente il nostro Istituto avrà l’opportunità di confrontarsi con il Parlamento degli studenti. E' una realtà ancora non conosciuta dalla maggior parte degli alunni elbani. Ogni contributo che ci viene fornito per aiutare la nostra piccola comunità di studenti ad entrare nella vera realtà studentesca, per noi, è di fondamentale importanza. Ci teniamo a far sentire anche la nostra voce". Al termine dei lavori, i circa 40 delegati regionali pranzeranno nella sede dell’Istituto alberghiero a Concia di terra.

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “R. FORESI” Portoferraio