Il Parco bandisce una gara per la gestione di centri di educazione ambientale

Il Parco bandisce la gara Gestione di Centri di Educazione Ambientale e servizi di informazione e accoglienza turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi

Con Provvedimento del Direttore n. 269 del 11 aprile 2018 il Parco ha deliberato di affidare il servizio di “Gestione di Centri di Educazione Ambientale e servizi di informazione e accoglienza turistico-naturalistica, prenotazioni e vendita servizi turistici, bookshop e gestione eventi” nel territorio protetto del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.



L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento dei servizi guidati coincide con la rete sentieristica presente sul territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano ed in particolare i servizi di accoglienza turistica si svolgeranno presso gli immobili siti nei Comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba (isola di Pianosa), Capoliveri, Marciana e Rio.

L’appalto oggetto di gara riguarda l’espletamento di una serie di servizi di accoglienza, organizzazione e gestione di servizi turistici funzionalmente coordinati e collegati tra di loro per la durata di 36 mesi.

L’importo netto a base di gara è pari ad € 1.808.060 e andrà a remunerare gli incarichi di servizi guidati giornalieri alle Guide Parco, nonché la spesa sostenuta per gestire le due Case del Parco di Rio e Marciana, l’Info Park di Portoferraio e Lacona e delle spese di gestione per servizi minimi sostenuti in passato per il Forte Inglese, Volterraio, Pianosa, Gorgona e Giannutri.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.islepark.gov.it nella sezione “bandi gara e contratti” in ’“Amministrazione trasparente” e nella sezione “Banca dati” dello stesso sito, raggiungibile a questo link:





Il termine per la presentazione delle offerte è il 21 maggio 2018.

Apertura delle buste fissata per martedì 22 maggio 2018 alle ore 10:30.

L’avviso pubblico sarà disponibile su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a partire dal 16 aprile.

Importante: sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it