ElbAleatico, settima edizione e un programma speciale

Nel fine settimana del 21 e 22 aprile ritorna la manifestazione Elba Aleatico "Un Grappolo di storia" giunta alla sua settima edizione, e ritorna in concomitanza con un evento di portata nazionale rappresentato da "La Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio".

La manifestazione organizzata dalla delegazione AIS dell'isola d'Elba e patrocinata dal Comune di Portoferraio si terrà presso il Centro Congressuale De Laugier, con apertura degli stand alle ore 11:00 e terminerà alle ore 19:30. Saranno presenti i produttori del Consorzio di tutela vini Elba doc, che offriranno in anteprima la possibilità di degustare i vini dell'ultima annata prodotta, in abbinamento alle specialità del nostro territorio offerte dagli olivicoltori elbani, dai pasticcieri, dai mastri cioccolatieri, dalle gelaterie artigianali, dalle aziende rurali-fattorie, dalla “Birra dell'Elba” ed altri. L'evento sarà arricchito anche dalla presenza di una delegazione di sommelier AIS della Puglia i quali presenteranno l'Aleatico Doc Puglia.

La manifestazione Elba Aleatico sarà preceduta nel giorno di sabato 21 aprile a partire dalle ore 11:00, dall'importante Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio, con il convegno a tema "Vino, Olio e Arte patrimonio della cultura italiana" che si terrà presso il Teatro dei Vigilanti "Renato Cioni". L’appuntamento, unico a livello nazionale per la regione Toscana, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e l'evento sarà seguito anche dalla RAI e dalla TGR Toscana.

Si tratta certamente di una due giorni importante, di una vetrina che permetterà di conoscere in maniera ancora più approfondita le eccellenze enogastronomiche che il territorio dell'Isola d'Elba è in grado di offrire unitamente al nostro patrimonio artistico e culturale, e, per l’aiuto concreto sin qui ricevuto, gli organizzatori intendono esprimere il ringraziamento alle Proloco di Portoferraio, Rio Marina e Cavo, Lacona, e alle aziende che hanno partecipato alla manifestazione .