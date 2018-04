Centrodestra, arriva l’accordo per le amministrative 2018

Manuel Vescovi (lega Nord)

Si è chiusa la partita del centrodestra toscano sui candidati sindaco per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno nelle città di Pisa, Siena e Massa.

Dopo le trattative serrate e cariche di tensioni delle scorse settimane, arriva l’annuncio dei leader toscani del centrodestra, il senatore della Lega Manuel Mescovi, l’onorevole di Forza Italia Stefano Mugnai e l’onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia.

Luigi De Mossi e Michele Conti sono i nomi presentati rispettivamente per Siena e Pisa. A loro la coalizione affida la “ricostruzione” delle città, dopo anni di amministrazione della sinistra.

Anche per quanto riguarda il futuro candidato di Massa, i leader pare che siano sempre più uniti e convinti a fare il nome di Francesco Persiani.

Stando così le cose, è evidente che il centrodestra, in Toscana, si presenta alla sfida delle amministrative rinnovato e con la Lega sempre più determinate , forte anche dei risultati delle ultime elezioni politiche, con due candidati, Conti e Persiani leghisti, e uno, De Mossi, vicino a Forza Italia.

Ilaria Leonelli