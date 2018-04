Sacchetti per la raccolta rifiuti porta a porta

Il servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta domiciliare, che nel comune di Campiglia Marittima è attiva nel Centro storico, a Cafaggio e nel rione Quattro Strade a Venturina Terme, sarà presto riorganizzato.

La fornitura, anziché su chiamata degli utenti al numero verde, sarà effettuata da SEI Toscana in un’unica consegna annuale.

In questo periodo i cittadini utenti del servizio porta a porta che hanno terminato la fornitura, fino alla fine di aprile, potranno ritirare i sacchi all’ufficio tecnico comunale in via Roma 5 a Campiglia (2° piano, Roberto Ulivieri).

L’orario di ritiro è il seguente: Martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.

