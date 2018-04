Upim, oggi la novità sta nell’Outift idee per la moda

Un particolare del negozio Upim

Upim, marchio storico nel mondo dell’ abbigliamento per uomo, donna, bambino, intimo e accessori per la casa, è il punto di riferimento per uno shopping conveniente, accessibile e rivolto alle esigenze delle famiglie. E’ aperto all’isola d’Elba dal 2013 dal gruppo Nocentini. Con Davide Pistolesi responsabile commerciale del gruppo, abbiamo parlato di come oggi con l’avvento anche di internet un’azienda possa qualificarsi e fidelizzare la clientela. “ Certo non è facile - esordisce Pistolesi – bisogna stare sempre vigili, le persone hanno sempre meno tempo, stanno attenti e confrontano la qualità e il prezzo, certo siamo avvantaggiati dal fatto di essere conosciuti, e di avere sempre offerto massima qualità. Upim oltre ad essere apprezzato per gli acquisti di buona fattura e convenienti, tratta anche marche molto conosciute, ne cito una – continua Davide Pistolesi – Croff, leader negli accessori per la casa, ma siamo attenti al mercato che chiede proposte semplici da comprendere e velocità nell’acquisto”. Allora ecco l’Outfit, lo si sente dire spesso da fashion blogger, addetti del settore e ragazze modaiole che amano utilizzare lo slang o le parole inglesi piuttosto che quelle italiane. A volte lo si fa per darsi un tono, altre perché quando si lavora in un determinato settore è quasi d’obbligo utilizzare i termini specialistici che lo caratterizzano. Outfit si intende un insieme di abiti e accessori che si indossano, o si potrebbero indossare. È un termine moderno che sostituisce la parola “mise” che si utilizzava una volta, significa che si sta proponendo un abbinamento abiti-accessori, scarpe comprese, per la giornata o un’occasione particolare. In genere ogni outfit è studiato per offrire non solo idee, ma anche per proporre abbinamenti di capi, calzature e accessori. Al negozio Upim di Carpani, in ogni reparto si trovano molte proposte di abbinamento. “Un servizio per la clientela innovativo che prende spunto da internet solo che da noi hai le persone di riferimento e non una tastiera e uno schermo – ci dice Davide Pistolesi – che fa anche sapere che con l’arrivo della nuova collezione primavera estate 2018 e fino al 30 aprile si può ritirare il “Carnet” personale presentando la Upim Card, e usufruire subito degli sconti che sono importanti:

2 buoni donna -15% sugli housebrand di abbigliamento e intimo

1 buono donna -15% sul marchio accessori Kate Mee

1 buono uomo -15% sugli housebrand di abbigliamento, intimo e accessori

2 buoni uomo -15% sul marchio Blukids

1 buono casa -20% sul marchio Croff

1 buono Premium -20€ su shopping minimo 100€ esclusivamente sui marchi housebrand

1 buono Amico – regala Upimcard gratis”.

Upim oggi impiega 7 persone si trova al primo piano del supermercato Conad di Carpani e può vantarsi di essere punto di riferimento per moltissime famiglie elbane che scelgono questo marchio non solo per l’abbigliamento ma anche per le altre proposte sempre eccellenti e convenienti.

