L'Asl assume due radiologi per l'ospedale di Portoferraio

L'Ospedale di Portoferraio cerca due radiologi mediante bando di mobilità interregionale. In data 27 marzo, infatti, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria per due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, con scadenza 26 aprile 2018. Per informazioni: http://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi/1804-avviso-di-mobilita-volontaria-ai-sensi-dell-art-30-del-d-lgs-165-2001-e-ss-mm-ii-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-2-posti-di-dirigente-medico-di-radiodiagnostica-da-assegnare-all-ambito-territoriale-di-livorno-presidio-ospedaliero-di-portoferraio-elba-codice-p202018?highlight=WyJwb3J0b2ZlcnJhaW8iXQ==