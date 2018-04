Eurit, chiesto un incontro con il presidente Rossi

I lavoratori della Eurit insieme alla Fillea Cgil hanno dato vita nei giorni prima di Pasqua, ad un presidio, a Firenze, di fronte ad una delle sedi della Regione Toscana e in occasione della Conferenza dei Servizi che discuteva della richiesta di ampliamento della cava, vitale per il proseguimento dell'attività.

"I lavoratori - dicono dai sindacati - hanno portato le ragioni del lavoro, a difesa del proprio posto, consapevoli che ormai l'estrazione sull’attuale fronte cava è al termine e che il loro lavoro finirà nell'arco di qualche mese. Chiedono conseguentemente alla Conferenza dei Servizi di esaminare la richiesta dell’azienda di estendere il perimetro di cava. In caso di mancata estensione, dicono, è a rischio il lavoro per tutti .

Nel corso del presidio una delegazione di lavoratori e sindacalisti è stata ricevuta, a margine della Conferenza dei Sevizi, da un funzionario della Regione Toscana cui hanno ribadito le loro ragioni e la loro richiesta di un incontro con il presidente della Regione Enrico Rossi.