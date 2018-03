Istallate nuove telecamere per la sicurezza urbana

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di ammodernamento del sistema di videosorveglianza esistente.



Grazie al progetto regionale finanziato a fine 2016, per un totale di 20 mila euro, l'amministrazione comunale sta completando la sostituzione di telecamere già esistenti e non più funzionanti, e l'installazione di nuove.



Sono state già sostituite nei giorni scorsi due telecamere all'intersezione tra via Petrarca e via della Repubblica, due all'incrocio tra via Pisacane e via Cavallotti, una in via Costa che controlla sia piazza Gramsci sia via Carducci, due in via Fucini sulla facciata dell'ex Tribunale.

Infine quattro nuove telecamere, prima inesistenti, vengono installate in piazza Dante e una nuova in piazza Gramsci la cui installazione non è ancora conclusa per i lavori in corso alla facciata del palazzo interessato.

Prossimamente, inoltre, il Comune si propone di continuare nel percorso di sostituzione delle telecamere ormai obsolete prevedendo la sostituzione degli altri 9 apparecchi che non erano stati sostituiti in precedenza e con la previsione di installarne altri 3 nel centro storico. s

“Un progetto di videosorveglianza della città finalizzato a rafforzare la sicurezza urbana – afferma l'assessore ai lavori pubblici e alla sicurezza Claudio Capuano – afferma l'assessore Capuano – Nei tempi tecnici stiamo andando verso un piano organizzato per la sicurezza che verrà concordato con le forze dell'ordine. Certo, la sicurezza nelle città non si rafforza esclusivamente con l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ma una rete di telecamere, situate in posti strategici, può dare un contributo a una politica di azioni e di progetti complessivi finalizzati a migliorare la sicurezza in città”.

Dal 2004 l'amministrazione comunale ha avviato un sistema di azioni coordinate per migliorare la sicurezza: ha installato una centrale operativa capace di registrare le telefonate e gestire in maniera automatica le richieste di intervento e le varie segnalazioni; nei periodi estivi ha potenziato l'organico della Polizia municipale per far fronte alle maggiori presenze stagionali sul territorio; nel 2008 ha installato un sistema di videosorveglianza nei diversi punti della città; ha partecipato al Patto per la sicurezza tra Prefettura e Regione Toscana nel 2014; ha poi installato nel 2016 tre telecamere a lettura targa al Gagno e telecamere mobili per implementare e integrare il sistema di videosorveglianza già esistente.

Barbara Noferi