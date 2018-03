"Il porto è nostro, ora potrei pensare di dimettermi"

Il TAR Toscana ha annullato, con una propria sentenza pubblicata nei giorni scorsi, tutte le procedure di assegnazione della gestione del porto di Porto Azzurro alla società Porto Azzurro Innovations, messe in atto dalla amministrazione Simoni prima della scadenza del proprio mandato elettorale. La notizia, che circolava da un paio di giorni, è stata ufficializzata nel consiglio comunale di Porto Azzurro che si è tenuto nella serata di giovedì 29 marzo.

"Il Tar ha riconosciuto le nostre motivazioni - ha annunciato Papi all'inizio della seduta - e con nostra soddisfazione ha rigettato il ricorso della Porto Azzurro Innovation annullando tuþi gli atti precedenti. La mia battaglia è iniziata dai banchi dell'opposizione, e pensare che tutto quello che denunciavo all'epoca è sempre stato trattato con estrema superficialità. Devo ringraziare i funzionari del comune per quanto hanno fatto, ma anche gli avvocati per l' ottimo lavoro svolto. Quando si va in giudizio non c'è mai nulla di certo". "Non sono stato grande io - ha detto ancora Papi - è stato piccolo chi mi ha preceduto innescando questo percorso senza pensare al bene della collettività. Il porto da oggi ritorna nella disponibilità dell' amministrazione comunale, anche se c'è ancora la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato ma mi sento abbastanza tranquillo perché credo che il nostro comportamento sia quello corretto. Qualcuno aveva pensato di poter alienare per ben 20 anni l'unico bene che produce reddito per la nostra comunità e questo ha lasciato perplesso anche qualche funzionario regionale che si è trovato di fronte a un progetto di un approdo che non ha ancora un regolamento urbanistico, e che comunque quando lo avrà questo durerà appena 10 anni. Non ho rancori verso nessuno ma questi 2-300mila euro che arrivano ogni anno dal Porto devono andare a favore della comunità e non a favore di un privato. Ringrazio anche la Forti Yachting Partners che si è associata a noi in questo ricorso ottenendo ampia soddisfazione dal Tar".

"Potrei anche dimettermi dall' alto dei miei 67 anni - ha chiosato ironicamente ma non troppo il sindaco - ora che siamo arrivati al giusto riconoscimento dei nostri diritti potrei anche farlo. Sono comunque soddisfatto perché il nostro porto non è più oggetto di speculazione da parte di nessuno".

Parole di approvazione e applausi anche dai banchi della minoranza. "Non deve finire qui - ha detto Andrea Solforetti - ma il porto deve diventare uno strumento in grado di mettere in moto anche altre iniziative e far funzionare meglio l'economia del paese".

"Oggi ricominciamo da zero - ha concluso Maurizio Papi - sono contento perché il porto può far fare il salto di qualità a tutto il paese. La mia ambizione è sempre stata quella di sapere che quando una barca lascia l' ormeggio di Porto Azzurro chi la occupa abbia un buon ricordo del suo soggiorno e pensi: il prossimo anno tornerò qui"