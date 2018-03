Trofeo Toscana, Rappresentativa Allievi in semifinale

La Rappresentativa Allievi di Livorno accede alla semifinale del Trofeo Orlandi che vede in campo le delegazioni provinciali di tutta la Toscana per la categoria dei 2002. Nell’ultima giornata, i livornesi sono scesi in campo contro i coetanei di Massa Carrara aggiudicandosi l’incontro con il risultato di 5 a 1. Una vittoria obbligata per accedere alla fase successiva da primi classificati.

Grande determinazione in campo da parte dei ragazzi livornesi. Tra i titolari c’erano anche i tre elbani Enrico Vozza, Federico Pilato e Alessio Urru. E’ stato proprio quest’ultimo a sbloccare la partita mettendo a segno la prima rete. La delegazione di Massa riapre la partita segnando un goal senza grandi meriti.

I livornesi allungano poi le distanze con tre reti messe a segno poco prima della fine del primo tempo di gioco.

Il secondo tempo si riapre con una partita praticamente chiusa. Il Livorno mette a segno la quinta e ultima rete guadagnandosi così la semifinale contro la delegazione di Pistoia che si giocherà il prossimo 11 aprile.

Sempre contro la delegazione della Provincia di Massa Carrara ha giocato la rappresentativa dei Giovanissimi 2004. Fra di loro, in campo l’elbano Nicola Matacera del Progetto Giovani Isola d’Elba.