Troppa crescita dei boschi in Toscana, alcune domande

Ora la regione Toscana scopre di avere una crescita ipertrofica dei boschi e di non sapere come fare a governarli: + 53000 ettari in dieci anni. Il Presidente Rossi parla di "comunità di bosco" che dovrebbero farsi carico della manutenzione di questo vasto patrimonio di proprietà privata. Sembra quasi ci si lamenti perchè il bosco cresce tanto. Ma dopo anni di impedimenti e limitazioni all'agricoltura ,dopo culture che hanno finito quasi per ammazzare boschi come i castagneti di Marciana, che dobbiamo pensare?

E' possibile che in questa regione si inseguano le mode, perchè tali sono, degli ambientalisti di turno tanto che prima si fa il diavolo a quattro per costruire l'inceneritore nella piana fiorentina e poi lo si sottomette all'aeroporto con buona pace di contratti di appalto già firmati o quasi perchè quanto meno la gara per la costruzione è già stata fatta?

E' possibile che ora si scopra che non si riescono a governare i boschi? ci voleva molto a capirlo quando i roveti crescevano ovunque e venivano scambiati per boschi? ci voleva molto a capirlo quando il PIT- piano paesaggistico è stato fatto sulle mappe aeree di google e ancora oggi la valutazione paesaggistica viene fatta a tavolino su quelle mappe senza conoscenza diretta dei luoghi?

E' possibile mettere pale eoliche alte 180 metri a 350 dal mare e in vicinanza di un'oasi naturalistica e poi gridare allo scandalo se si taglia un pino come fanno gli ambientalisti un pò ovunque?

E' possibile che la Giunta Regionale non abbia altra idea di regione che l'area metropolitana fiorentina con le appendici dei valdarni, inferiore e superiore, mentre il resto è praticamente contado o parco di vacanze per chi sta a Firenze?

E' possibile che per variare uno strumento urbanistico ormai si debba sottostare ad una via crucis di atti, relazioni, valutazioni, conferenze di vario tipo, paesaggistica o di pianificazione, anche se si definisce di costruire meno o di non demolire e ricostruire ma di ristrutturare?

E' possibile che gli investimenti siano deliberati dalla Giunta "granducale", ops!, che sbadataggine, e non siano la conseguenza di un rapporto tra investitore e territorio, tanto che si percepisce bene che gli investimenti si fanno dove interessano lor signori e non si fanno dove normali imprendito ricercano di fare al meglio il loro lavoro nell'industria come nel turismo e magari hanno solo bisogno di qualche decina di metri quadri in più, di qualificare edifici esistenti e offrire più servizi?

Non vorrei insomma che il declinare dell'epoca del presidente (granduca?) Rossi, si porti dietro la Toscana, allora perchè tanto silenzio?