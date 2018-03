Digitalizzata la sala operativa del commissariato elbano

il vicequestore Nicola Vitale

“Ci tenevo a realizzare questa struttura, il benessere del personale è alla base del lavoro e della garanzie di sicurezza dei cittadini. La sala operativa è il cuore del commissariato e della polizia. Permette di operare in maniera più proficua sulle strade e di dare risposte certe”. Con queste parole e con molto orgoglio, il dirigente del Commisariato elbano, il vicequestore Nicola Vitale inizia a raccontare l’evoluzione della nuova sala operativa della struttura. Nell’era digitale, il commissariato di Portoferraio è al passo con i tempi. La nuova sala operativa è la seconda in Toscana, realizzata in due mesi, per ottimizzare le risorse e gli interventi. “Ormai la carta stampata viaggia sempre meno – ci dice, il vicequestore Nicola Vitale - da qui la necessità di dematerializzazione per lavorare meglio, aggiornarci per le chiamate e gli interventi”. Mentre prima anche la Polizia di Stato lavorava con i fascicoli ora avviene tutto per via telematica e viene condiviso da sistemi in rete. “La tendenza – spiega ancora Vitale – è quella di attuare regole di primo intervento, che siano le più comuni e le più simili tra tutti gli operatori”. Il commissariato si è potuto dotare della nuova sala operativa grazie al dipartimento di pubblica sicurezza ma anche alla partecipazione di alcune imprese elbane che hanno contribuito a migliorarne la logistica . Un obiettivo raggiunto anche grazie alla recente chiusura della stazione di polizia stradale che ha permesso al commissariato elbano di implementare le risorse e competenze. Il responsabile della sala operativa infatti sarà proprio l’Ispettore Superiore Francesco Ammirati, prima comandate della Polstrada . “Oltre all’operatore del Centro operativo telecomunicazioni – spiega il vicequestore – ci sarà l’ispettore capo che supervisionerà la sala operativa. Per me è stato un piacere averlo . Mi sono avvalso dell’esperienza del comandate e dei ragazzi che sicuramente hanno maggiore competenza di noi sulla strada e che ora sono sule nostre volanti per garantire sicurezza . In questo modo possono sviluppare al meglio le loro competenze”. La nuova tecnologia consente di annullare la distanza tra l’operatore, la volante e il cittadino . “Con il nuovo cablaggio - spiega infatti Ammirati - le auto di servizio saranno dotate di tablet che permetteranno all’operatore della volante di trasmettere in tempo reale immagini e foto all’operatore della sala radio che potrà gestire al meglio la criticità che si presenta”. Anche il cittadino potrà documentare ciò che avviene, inviando immagini che l’operare acquisirà. “Si può lavorare anche con più operatori – precisa Ammirati – e quindi gestire più chiamate nello stesso momento”. Ogni monitor gestirà un determinato tipo di intervento , dal bullismo, allo spaccio di droga al progetto sulla violenza domestica. Immagini e informazioni verranno quindi immesse nel sistema in base al settore di riferimento, in modo da poter andare a ritrovarli nel tempo e gestirli in qualsiasi momento. Una sorta di data base a cui attingere nel tempo. La sala operativa è pronta da pochi giorni proprio all’inizio della stagione che avviene con la Pasqua.“Ci tenevo che tutto avvenisse prima dell’estate perché la ratio è ottimizzare le risorse – conferma il vicequestore Vitale - non siamo molti sull’Elba ma neanche pochi. Se riusciamo ad ottimizzare le risorse grazie anche all’avvento della tecnologia potremo operare meglio e ad essere più presenti sul territorio”. La sala operativa potrà contare su un canale primario, collegato alle volanti che operano sull’Elba e con la Questura di Livorno, e su un canale ausiliario, qualora il primo dovesse essere in avaria . “Altro piccolo passo avanti è la seconda postazione con un secondo canale per poter lavorare in piena autonomia – aggiunge il vicequestore - questo è uno step di un progetto più ampio di digitalizzazione di tutte le pratiche”. Il commissariato di Portoferraio infatti sta già lavorando di buona lena alla digitalizzazione dell’archivio, e per questo il reparto è stato rinforzato con tre unità . Non si vedranno più poliziotti con fascicoli e carte - termina il dirigente del commissariato - ma tutto avverrà in maniera telematica. Per guardare il video, clicca qui: