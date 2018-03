Schiaccia briaca formato gelato, la novità di Lolly Pop

I titolari Sara e Lorenzo

Da torta a gelato il passo è breve. Così succede che la schiaccia briaca può aspirare a diventare il gusto 2018 per una stagione praticamente alle porte. L’idea è di Sara e Lorenzo, titolari della gelateria Lolly Pop di via Carducci a Portoferraio che qualche giorno fa ha riaperto i battenti. Dal territorio dell’Elba nascono le due dolci novità di Lolly Pop. Oltre al gelato gusto schiaccia ‘briaca, c’è anche un fior di latte aromatizzato al rosmarino del Monte Calamita.

“Stiamo continuando quello che abbiamo già iniziato lo scorso anno - spiega Sara - ovvero una ricerca continua della qualità possibilmente a km 0. Chi consuma il nostro gelato favorisce il piccolo artigiano o piccolo produttore”.

Ambientazione anni 50 con poster a tema e musica ad hoc. La gelateria Lolly Pop viaggia lungo una linea di confine tra la continua ricerca nel bilanciamento dei gusti e la presenza molto forte di materia prima ad alta qualità. La proposta di Sara e Lorenzo, in ogni caso, premia il chilometro zero e i piccoli produttori.

“Il nostro continuo studio di bilanciamento dei gusti e di qualità della materia prima - continua Sara - ci ha portato ad utilizzare una serie di prodotti senza grassi aggiunti ed emulsionanti. Questo ci permette e ci obbliga a fare una produzione giornaliera perché il gelato è di più alta qualità”.

“Anche lo yogurt - spiega Lorenzo - è fatto da noi. Fatto con latte fresco e prodotto nel nostro laboratorio”.

Nuovi gusti e non solo. Perché la gelateria Lolly Pop si fa social e pensa ai suoi clienti con iniziative interattive. Una di queste è una lotteria a premi con cui Sara e Lorenzo hanno pensato di coinvolgere i loro clienti passando per il network più popolare al mondo.

“Una lotteria - dice Sara - per far giocare i nostri clienti insieme a noi e farli venire qui ad assaggiare i nostri gusti. Poi noi ci interessiamo anche dei gusti dei clienti, quindi farò periodicamente dei post per chiedere ai clienti che gusti vorrebbero trovare. Avrò anche una collaborazione con una nutrizionista che pubblicherà delle informazioni sulle qualità del gelato, quello fatto bene.

