Ottimi risultati del Cerboni ai Campionati di Geografia

Gli studenti elbani che hanno partecipato

Per la prima volta, nel 2018, anche gli studenti della Scuola Secondaria di II grado hanno potuto partecipare ai Campionati Nazionali della geografia.

L’ITC Cerboni ha colto immediatamente l’occasione e 8 ragazzi delle classi III e IV del Corso Turistico, sabato 24 marzo, si sono recati a Carrara, presso l’I.I.S “Domenico Zaccagna”, dove si sono cimentati in giochi a squadre e individuali. I giochi prevedevano la ricerca di elementi geografici (sia fisici che politici) in una carta muta del mondo, l’individuazione di venti località tramite foto, la ricerca delle coordinate geografiche sull’atlante, giochi al computer e infine la realizzazione di un puzzle riguardante la carta politica del mondo (1000 pezzi).

L’iniziativa, sostenuta dalla DS Maria Grazia Battaglini e portata avanti dalla Prof.ssa Beatrice Colombi, insegnate di Geografia Generale e Geografia Turistica presso il nostro Istituto, ha permesso ai ragazzi partecipanti di fare un’esperienza bellissima e divertente, confrontandosi con coetanei provenienti da altre Scuole e Istituti della regione Toscana, ma anche di molte altre regioni italiane, dal Piemonte alla Lombardia, fino alla Calabria.

Grande soddisfazione quella della Prof. ssa Colombi, che ha preparato in questi mesi i ragazzi e che, consapevole che la Geografia è da tempo una disciplina, in tutti i livelli dell’ordinamento scolastico italiano, sostanzialmente negletta se non annullata, nonostante la sua riconosciuta utilità come sapere di base, ha voluto fornire uno stimolo positivo agli studentii dell’ indirizzo turistico, dove fortunatamente la Geografia si studia per cinque anni, ossia per l’intero corso di studi.

La classifica finale ha evidenziato le ottime conoscenze degli allievi elbani, che, divisi in due gruppi, si sono rispettivamente aggiudicati il 9° e il 13° posto su un totale di 32 gruppi partecipanti; un plauso particolare va, per i giochi individuali, a Leonardo Matacera, che si è classificato al 6° posto assoluto.

La Prof.ssa Colombi desidera perciò ringraziare i ragazzi che hanno accettato di partecipare impegnandosi seriamente, la DS che con entusiasmo ha immediatamente accettato la proposta, e la Banca dell’Elba, che, con un contributo erogato al nostro istituto, ha permesso di coprire la maggior parte delle spese di viaggio e soggiorno, che altrimenti avrebbero dovuto sostenere le famiglie dei ragazzi.

Questi i nomi degli studenti che hanno partecipato: Matacera Leonardo, Puccini Jennifer, Azara Linda, Tiritiello Beatrice, Brandini Lorenzo, Pitaniello Giuseppe, Cioni Luca e Falci Luca.