Il voto in Toscana, alcuni dati sulle elezioni politiche

Scheda elettorale (foto InToscana)

Prosegue l'analisi del voto politico in Toscana. Nel secondo fascicolo pubblicato dall'Osservatorio elettorale della Regione Toscana, e curato da Antonio Floridia e Antonio Folchetti con la collaborazione di Lorenzo Lotti e Laura Pieri, vengono presentati i dati su base provinciale ed anche in base alle fasce demografiche dei Comuni. Viene inoltre completata l'analisi del tasso di "personalizzazione" del voto nei collegi uninominali. Tra gli altri contributi del fascicolo, una tabella sulla serie storica dei risultati delle politiche in Toscana ed un'altra con i venti comuni in cui ciascuna forza politica riporta le migliori percentuali di voto.

Un quadro mutato

I dati del voto mettono in evidenza il mutamento della struttura stessa del

sistema dei partiti nella regione. Il centrosinistra e la sinistra, che in

passato, all'interno di un assetto bipolare, ottenevano comunque una

percentuale di consensi che si collocava tra il 50 e il 60 per cento dei

voti: nel 2018, il centrosinistra raccolto attorno al Pd si colloca al

33.7% e la sinistra al 7,8%. A fronte di questo, spicca il dato del

Movimento Cinque stelle, che conquista un quarto dell'elettorato regionale.

Il centrodestra ottiene nel 2018 una percentuale inferiore a quella delle

elezioni del passato ventennio e con una forte modifica dei rapporti di

forza interni alla coalizione, che vedono oggi prevalere la Lega.

Il voto in città e paesi

I risultati sono stati analizzati anche in base alle classi demografiche

dei Comuni, distinte in cinque gruppi: inferiori ai 3.000 abitanti; tra 3 e

10mila; tra 10 e 30mila; tra 30 e 100mila; oltre 100mila (Firenze, Livorno,

Prato). I dati indicano che il Pd è il primo partito in tutte le classi

demografiche, ad eccezione di quella dei comuni più piccoli. Appare

piuttosto omogenea la presenza del M5S, con una percentuale più bassa

nelle tre città maggiori, mentre la Lega risulta decisamente più radicata

nei piccoli comuni e la sua "linea" appare discendente al crescere della

dimensione demografica dei Comuni. Forza Italia è più forte nei piccoli

comuni e appare comunque abbastanza omogenea in tutte le altre classi

intermedie, ma sotto la media regionale nelle città maggiori. Piuttosto

omogeneo anche il voto di Fratelli d'Italia. Liberi e Uguali, Potere al

Popolo e Più Europa presentano, al contrario, un voto decisamente "urbano" e "metropolitano": in misura particolare Liberi e Uguali, che nelle tre città maggiori ottiene una percentuale quasi doppia rispetto a quella dei

comuni minori.

Il voto "personale"

La nuova legge elettorale prevede la possibilità per l'elettore di votare

anche solo il singolo candidato nel collegio uninominale, senza scegliere

un partito. Nella tabelle dello studio è possibile osservare in che misura

si è fatto ricorso al voto "personale". Per la coalizione del centrosinistra, l'incidenza media del candidato di collegio è del 3,7% alla Camera e del 3,2 al Senato ( dove il valore più alto risulta quello di Andrea Marcucci, 6,6 per cento a Lucca-Massa-Carrara, mentre l'ex premier Renzi si attesta sul 4,77 a Firenze-Scandicci): ciò significa che oltre 96 elettori su 100 del centrosinistra hanno scelto di tracciare una croce solo su uno dei simboli della coalizione. Ancor meno elevato è il dato del centrodestra (2,2% alla Camera, 2,1% al Senato). Una relativa, maggiore incidenza del voto personale si registra, invece, nelle due restanti aree politiche, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, la cui redistribuzione delle preferenze sul candidato avviene peraltro in modo automatico, dal momento che i due partiti non correvano in coalizione. Il M5S presenta un tasso medio di voto personale del 4,2% alla Camera e del 4,1% al Senato. La lista di Liberi e Uguali, infine, supera il 7% di voto personale sia alla Camera che al Senato.