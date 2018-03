Si riunisce il consiglio provinciale i punti in discussione

Palazzo Granducale sede della Provincia

Il Consiglio Provinciale si riunisce in seduta ordinaria lunedi 26 marzo, a Palazzo Granducale, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione.

Dopo le comunicazioni del Presidente riguardanti il procedimento di approvazione del Bilancio preventivo 2018 e Consuntivo 2017, l’ordine del giorno prevede l’approvazione delle delibere riguardanti: ratifica del decreto presidenziale per la prosecuzione del progetto SIRSS e relativa convenzione 2018; regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei Mezzi di Trasporto; approvazione del protocollo di intesa tra la Provincia di Livorno ed il Comune di Portoferraio per il riassetto della scuola secondaria superiore; modifiche al regolamento dei servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione (trasporto scolastico, assistenza alla autonomia e alla comunicazione, ausili anche informatici) per gli studenti diversamente abili degli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica; convenzione tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Livorno e Pisa per la delega delle funzioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e delle funzioni amministrative concernenti la gestione della S.G.C. FI.PI.LI., per il periodo 2018/2022.

Seguirà l’interrogazione del consigliere Gragnoli sui Lavori riguardanti la SP8 via di Popogna.