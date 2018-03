Aumento contributo di sbarco, "chiarezza e trasparenza"

Una riunione della GAT ( repertorio)

La proposta di un aumento della tassa di sbarco all'Elba da € 3,50 a cinque avanzata nell'ultima assemblea della Gestione Associata per il turismo a suscitato polemiche divisioni. La querelle, aprendo un dibattito tra le associazioni di categoria e l'ente gestore il comune di Capoliveri ha generato due gruppi contrapposti sta facendo discutere e non poteva essere altrimenti l'utilizzo che verrà fatto dal maggior introito nelle casse dell'ente gestore al momento sconosciuto. Anche se il contributo non tocca i residenti elbani e i pendolari resta dopo le polemiche lo scalpore sollevato dalla proposta e si sta allargando il fronte del no all'eventuale rincaro. Come sindacato dei pensionati Cisl dell'Elba attenti al rispetto delle garanzie di tutela per ogni persona crediamo che la chiarezza e la trasparenza debbano essere i criteri imprescindibili per chi gestisce denaro pubblico. Come tutte le tasse il contributo di sbarco è una tegola sulla testa dei cittadini anche se colpisce soprattutto i turisti, un aumento della stessa tassa nel giro di poco con meno di un anno non può fare certo piacere . Sarebbe opportuno far conoscere alla gente cosa comporta il nuovo rincaro . Pertanto è lecito domandarsi servirà a rifare la pavimentazione delle strade comunali? Gli introiti potranno essere utilizzati per rendere gratuiti i trasporti dei bambini a scuola? Forse usati per i servizi mensa degli stessi istituti scolastici? Oppure serviranno per ridurre le tasse ai cittadini? In attesa del responso della Gat, un contributo significativo potrebbe essere quello di utilizzare parte e del ricavato della tassa di sbarco per sostenere le spese sanitarie delle persone che con prescrizione medica devono recarsi per cure con i propri familiari in strutture a Asl fuori dall'Elba. Per quando ci compete da parte nostra siamo contrari agli aumenti arbitrari. Tuttavia a prescindere da come andrà a finire la proposta, riteniamo che le esenzioni dal pagamento del contributo di sbarco dovrebbero essere estese anche a coloro, provvisti della necessaria certificazione, che sono costretti, abitando nella stessa regione Toscana a venire periodicamente all'Elba per visite mediche specialistiche un cure termali sostenendo spese notevoli