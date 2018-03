Isola d'Elba, elezioni municipali, problemi insorti

Si avvicina la data di un passaggio storico importante:elezioni comunali di consiglieri e priori, nelle quali per la prima volta in Toscana e all’Elba si procede col metodo elettivo per scheda segreta da parte del corpo elettorale lasciando per sempre il metodo dell’imborsazione cioè dell’estrazione a sorte da una borsa. Il gonfaloniere è ancora sottratto al metodo elettivo perché continua ad essere di nomina ministeriale. La tornata elettorale è fissata con decreto del governo di Toscana per il giorno di domenica 30 ottobre 1859. Trattandosi della prima volta nascono problemi. E’ quanto si apprende da una lettera scritta il 28 ottobre 1859 dal governatore di Livorno,Biscossi, a quello di Portoferraio Niccolini:

“Governo Civile e Militare di Livorno

Al Sig. Cav Colonnello Governatore dell’Elba Portoferraio

Ill.mo Signore

Il Reale Ministero dell’Interno è informato che alcuni Gonfalonieri inviando ai Singoli Elettori un invito speciale per concorrere alla votazione e la scheda a stampa nella quale debbono iscriversi i nomi dei Candidati per la rispettiva rappresentanza Comunale,hanno trascurato di trasmettere la lista degli Eleggibili. Questa commissione rispetto agli Elettori lontani dal Comune rende loro impossibile l’esercizio del diritto Elettorale ed ha quindi recato dispiacente sorpresa,specialmente considerato che a forma della Circolare dè 19 stante doveva essere insinuato alle Autorità Municipali di portare a notizia di tutti non solo il giorno delle Elezioni ma ancora il numero dei Rappresentanti da eleggere e quanto altro è necessario che l’Elettore sappia e certamente nulla di più necessario può esservi per l’Elettore assente della Lista degli Eleggibili onde poter formare la sua scelta . Ciò vien partecipato anche a VS Ill.ma per ogni uso occorrente sebbene si comprenda che la prossima votazione fissata alla domenica 30 stante ,possa mancare il tempo di supplire all’avvertita mancanza che ha motivato diversi lamenti.

Intano ho il pregio di ripetermi con distinta considerazione.

Lì 28 ottobre 1859

Il Governatore

Annibaldi Biscossi”

(Affari generali del governo dell’isola d’Elba anno 1859.Doc 401-494. Carta 416.Archivio storico comune Portoferraio)

