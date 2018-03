Inquinamento da plastica sulle nostre spiagge, il fenomeno

Strani dischetti di plastica sono ormai diventati negli ultimi giorni, i protagonisti delle nostre spiagge. Toscana, Lazio e Campania sembrano interessati da questo strano fenomeno di inquinamento da plastica, per ora ancora sconosciuto. Si cerca dunque di capire da dove possa arivare questo materiale e soprattutto chi possa averlo abbandonato nei nostri mari, con gravi danni all'ambente. In Val di Cornia i primi avvistamenti hanno riguardato la zona di San Vincenzo poi Piombino. La Magistratura nel frattempo ha aperto un'inchiesta per cercare di individuare i colpevoli di questo gesto.

Barbara Noferi