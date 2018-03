Giuliani con una lettera aperta risponde al Camping Cig

Interviene Massimo Giuliani, sindaco di Piombino per parlare della situazione degli impianti delle Acciaierie di Piombino, ma anche in materia di sicurezza.

La richiesta di un suo intervento era arrivata negli scorsi giorni dal Camping Cig, per avere risposte circa i rischi che potrebbero derivare dallo stato di degrado degli impianti dell'ormai ferma area a caldo.

Nella lettera che il Camping CIG aveva inviato al sindaco di Piombino nel dicembre 2017, si chiedeva dunque quali iniziative l'Amministrazione Comunale avrebbe preso per verificare quanto era stato segnalato ed intervenire eventualmente.

Giuliani ha quindi risposto con una lettera aperta spiegando: "Abbiamo avviato nel 2017 un'iniziativa per verificare lo stato di conservazione degli impianti non più in attività all'interno del perimetro Aferpi, ai fini della tutela della salute pubblica e dei lavoratori. Dopo una serie di colloqui, in data 10 agosto 2017, con lettera ufficiale a firma dell'assessore per l'ambiente, sono stati convocati gli enti competenti in materia, ovvero Arpat e Regione Toscana. Da quella data è iniziata la fase operativa che ha visto inizialmente chiedere all'azienda lo stato di avanzamento delle dismisisoni degli impianti maggiori. A seguito della risposta di Aferpi, non considerata esaustiva, sono stati organizzati, in accordo con la Regione Toscana, dei sopralluoghi tecnici. E' in fase di elaborazione una relazione finale sugli esiti delle ispezioni svolte."

Il Sindaco Giuliani, ci tiene inoltre a comunicare al Camping Cig che: "Non solo vi è condivisione sulle preoccupazioni da voi espresse, ma sono state avviate e già concluse le attività di controllo più urgenti, all'interno del perimetro industriale".

Barbara Noferi