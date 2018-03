"Elba Sharing" presente al meeting Civitas Destination

Angelo Del Mastro

Dopo il kick off meeting di Funchal a Madeira e i successivi due incontri a Rethymno (Creta) e Las Palmas (Gran Canaria), il progetto “Elba Sharing” sarà presente al quarto meeting CIVITAS DESTINATIONS previsto dal 21 al 23 Marzo prossimi a La Valletta, a Malta. Per l’Elba ci saranno l’Assessore Angelo Del Mastro come rappresentante della classe politica e alcuni tecnici dei comuni di Portoferraio e Rio. Al convegno parteciperà anche la Compagnia Toscana Trasporti - CTT Nord nella persona del Dirigente Bruno Bastogi, in quanto stakholder di fondamentale importanza per il progetto Elbasharing . il meeting sarà l’occasione per condividere buone pratiche assieme agli altri cinque siti coinvolti in CIVITAS DESTINATIONS, tra cui quello ospitante di Malta. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento on-going sui social.