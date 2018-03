Anche all'Elba arriva l'uovo di Pasqua "Tommasino"

Ecco l'uovo di Pasqua Tommasino

Arriva anche all'isola d'Elba l'uovo di Pasqua Tommasino. Un'iniziativa della Fondazione Bacciotti con Conad Toscana mirata all'aiuto alla Onlus. Dopo il successo del Panettone Tommasino proposto in occasione del Natale e distribuito da Conad oltre che sull'isola anche in tutta la Toscana che ha permesso alla Fondazione di raccogliere 70 mila euro, oggi dunque un'altra iniziativa. L’uovo di Pasqua Tommasino che è gia’ disponibile nei negozi Conad della Toscana e in arrivo la prossima settimana anche in quelli dell’Isola d’Elba. Il contributo per l’acquisto dell’uovo sarà di 8 euro che verranno interamente versati da Conad alla Fondazione Bacciotti. Il legame tra l’Elba e la Fondazione sta diventando sempre più forte grazie anche alla disponibilità dei punti vendita Conad elbani, alla presenza di volontari sul territorio e alle attività della Fondazione che continua ad aiutare famiglie, anche provenienti dall’isola, che si trovano ad affrontare situazioni difficili per la salute dei propri figli presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Per Pasqua regala un uovo Tommasino, il dolce che fa bene al cuore

Moira Fusai -Valentina Falcone

Referenti della Fondazione per l’Isola d’Elba