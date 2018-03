"Toscana terra bellissima ma gestita male dal Pd"

Manuel Vescovi, senatore Lega

“Abbiamo la fortuna di vivere in una delle terre più belle del mondo, dice Manuel Vescovi appena eletto al Senato. Ma il Partito Democratico ha gestito questa regione in maniera mediocre”. Il senatore della Lega non usa mezzi termini. Adesso basta, “devono andarsene a casa, dice, per dare spazio ad una visione di vita diversa”.

Parole chiare quelle di Vescovi, leader della Lega in Toscana. Il prossimo 23 marzo sarà a Roma per formalizzare la sua elezione al Senato rinunciando alla carica, ancora ricoperta, di consigliere regionale. Ruolo che Vescovi ha iniziato a ricoprire nel 2015. Un passaggio intermedio tra un 2013, quando la lega era un partito dello zero virgola, ad un 2020 che potrebbe cambiare la regione. Intanto oggi la storia è molto diversa da 5 anni fa.

L'intervista. Infrastrutture che mancano, piccoli ospedali non valorizzati. Queste sono tra le principali priorità al centro dell’impegno politico della Lega. Una cosa è certa. Almeno un’eccellenza nelle piccole strutture ospedaliere. In più il mantenimento dei servizi quotidiani con un pronto soccorso che è vitale. E poi c’è il tema della sicurezza. La giustizia deve essere garantita, sì ma in tempi rapidi.

Ma al centro della battaglia politica di Manuel Vescovi e della Lega c’è l’autonomia della Toscana. Il partito di Matteo Salvini sta chiedendo 23 deleghe che da Roma potrebbero passare in Regione. Insomma, la Toscana potrebbe seguire l’esempio di Lombardia e Veneto che già lo scorso 22 ottobre hanno chiesto ai propri cittadini di esprimersi su possibili forme e condizioni particolari di autonomia per la propria Regione.

Insomma adesso la Lega si sta strutturando all’Elba in vista soprattutto delle prossime amministrative. La prima incognita ruota attorno al nome che guiderà il nuovo comune di Rio. Ma poi c’è la partita da giocare in Regione con le elezioni del 2020.

Per ascoltare l'intervista clicca qui