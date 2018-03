Corso interregionale per la Polizia locale, due giorni di lezione

La Sipl, Scuola interregionale di Polizia locale dell’ Emilia Romagna, Liguria e Toscana organizza un corso di formazione e aggiornamento del personale in materia di Infortunistica avanzata a Venturina Terme.

Sono previste due giornate di lezione il lunedì 26 marzo dalle 14:00 alle 19:00 e martedì 27 marzo dalle 8:30 alle 14:30 nella saletta comunale “G. La Pira” di Venturina Terme alla quale parteciperanno in particolare le figure con compiti di rilievo dei sinistri stradali.

L’iniziativa affronta gli argomenti modulandoli anche sulla base del patto di aula per adattarsi efficacemente alle reali conoscenze ed esigenze dei discenti, nell’ambito dell’analisi di un programma stabilito. Il corso quindi affronta sia la parte normativa che recentemente è stata variata con l’introduzione della legge n. 41/2016 sull’omicidio stradale, sia la parte pratica dell’attività tecnica di rilevamento e acquisizione delle fonti di prova, in particolare al corretto rilevamento delle tracce al suolo (norma UNI 11472) con analisi critica dei principali errori o vizi ricorrenti in tali situazioni.

Una particolare attenzione è prestata alla formale redazione degli atti e agli avvisi all’indagato (in merito ai rilievi e accertamenti urgenti e irripetibili sui luoghi e/o sulla persona) e alla parte offesa, e ai metodi di acquisizione informatica, ad uso forense, delle fonti di prova (file, immagini e filmati).

La finalità dell’aggiornamento è di fornire tutte le indicazioni per consentire la piena utilizzabilità processuale e forense di quanto acquisito, anche in previsione del contraddittorio con le parti. Esame della ricostruzione dell’evento e dell’eventuale attività sanzionatoria.

Relatore del corso sarà Paolo Girotti, Commissario Superiore della Polizia Municipale di Tresinaro Secchia, esperto di diritto delle circolazione stradale e infortunistica, autore di numerosi testi sulla materiale e relatore in molti convegni a carattere nazionale. Per il Comune di Campiglia Marittima sarà per la prima volta il comandante della Polizia municipale Alberto Messerini.

