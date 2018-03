"Volere per volare" la provocazione di Claudio Boccardo

Passeggeri in partenza dall'aeroporto. Repertorio

E' una provocazione quella di Claudio Boccardo, Amministratore di Ala Toscana che gestisce l'aeroporto dell'isola d'Elba. "Volere per volare" ci dice Boccardo quando gli chiediamo un titolo all'intervista che ha rilasciato a Tele Elba. " I problemi si affrontano tutti insieme - continua Boccardo- intendo: sindaci, categorie economiche, Gestione Associata per il Turismo, gli operatori che si sono interessati alla continuità territoriale come Volare Elba e l'Aeroporto. Se tutti insieme non si lotta per lo sviluppo dello scalo non riusciremo ad ottenelo". Per guardare l'intervista completa clicca quì.