"La Lega presenterà un candidato sindaco per Rio"

Il senatore Manuel Vescovi

Manuel Vescovi ne è certo. Il senatore della Lega, appena eletto in Toscana alle ultime politiche, ci confida che sì, il suo partito presto farà il nome di un candidato sindaco per il nuovo comune di Rio in vista delle elezioni amministrative.

"Noi siamo territoriali - spiega Vescovi in una lunga intervista che sarà pubblicata integralmente nei prossimi giorni - nel senso che secondo noi il territorio deve indicarci chi deve essere il candidato sindaco. Presto apriremo la sezione della Lega all'Elba che indicherà il proprio segretario pro tempore e poi, successivamente, deciderà il candidato e il programma".

Un atto dovuto soprattutto alla luce dei risultati che il partito di Salvini ha ottenuto all’Elba. Sì, perché è vero che il Movimento 5 Stelle ha espugnato un territorio da sempre considerato come roccaforte del centrodestra. Ma è anche vero che la Lega, qui, è il secondo partito. Primo a Campo.

