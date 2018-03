Ciclismo, Elba Bike inizia la stagione con doppio podio

Buona la prima per Elba Bike che torna sul campo e inizia la sua stagione agonistica 2018.

Successo atteso ma non scontato quello di Margherita Oggero e Daniele Marinari entrambi sul podio nelle Marche in una gara di mountainbike.

Margherita viene da un ottima stagione di Ciclocross e il suo impegno proseguito senza sosta ha gratificato l'atleta e tutta la società sportiva a conferma di una determinazione rara al femminile in una difficile età.

Marinari appena entrato nella categoria agonisti, ha ben saputo mettersi in mostra nella prima gara nazionale di stagione in una giornata di pioggia e fango, in testa alla corsa dalle prime pedalate. Lucidità, ragionamento e grinta lo hanno portano all’arrivo con un bel distacco dal resto del gruppo.

Oggero e Marinari festeggiano con la pluricampionessa Paola Pezzo la vestizione della maglia di leader del circuito. Nella categoria Allievi i colori Elba Bike si battono per le prime posizioni e fanno sperare in altro podio tra Coli ed Ercolani. Quest’ultimo scivola subito sotto le prime tre posizioni dopo una gran bella gara. Coli, invece, giovane allievo primo anno arriva ad un quinto posto di tutto prestigio. Di poco dietro, al decimo posto, Andrea Pierulivo.