L'Elba roccaforte del centrodestra ora è a 5 stelle

I risultati delle elezioni del 4 marzo 2018 sono destinate a lasciare dunque il segno anche all'Elba. Ad ogni tornata elettorale, l’isola era considerata come una roccaforte del centrodestra, le elezioni politiche del 2018 dicono però Movimento 5 stelle. Un’ inversione di tendenza? Un voto di protesta? Una presa di coscienza? Lo sapremo, intanto il dato è questo: il Movimento 5 Stelle ha vinto in sei dei sette comuni elbani e spicca la vittoria nel nuovo comune di Rio, prossimo alle amministrative, dove i “grillini” hanno raccolto il 34,02% dei voti. Solo Campo nell’Elba è andato contro tendenza, qui, si è imposta la Lega, e qualche difficoltà i 5 Stelle l’hanno incontrata a Marciana dove hanno vinto per un solo voto sulla Lega. Il partito di Salvini primo nel centrodestra sull’isola ha ottenuto il 21,66% dei voti. Effetto Barbetti? È da vedersi, anche se il sindaco di Capoliveri ha dimostrato di avere un seguito importante sull’Elba e in Toscana. Il centrodestra raccoglie sullo scoglio, il 43% dei consensi grazie anche al 16,41% di Forza Italia e al 5.49% di Fratelli d’Italia. Male il Partito Democratico che ha raccolto il 20% circa a Rio, Marciana Marina e Portoferraio assestandosi intorno al 17,86%. Nei prossimi giorni, dopo le considerazioni dei leader locali dei partiti forse capiremo di più, o no?