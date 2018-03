Luigi Lanera parla a tutto tondo sui temi della poltica

Luigi Lanera

Luigi Lanera segretario provinciale di Fratelli d'Italia, parla a tutto tondo della sua candidatura politica alla Camera dei Deputati. Svaria dai temi nazionali a quelli locali e spiega perché anche se candidato in un collegio che non rappresenta l’Elba, i voti degli elbani possono contribuire alla sua elezione. Luigi Lanera è candidato alla Camera nel collegio plurinominale Livorno Pisa Poggibonsi, che però non rappresenta l’Elba. “Non esistono le preferenze – dice - sono stato inserito in questo collegio perché presidente provinciale di Fratelli d’Italia, ma anche i voti dell’Elba possono contribuire alla mia elezione e quidi permettermi di rappresentare l’isola in Parlamento. Se venissi eletto, - sottolinea Luigi Lanera una delle prime azioni che promuoverei è quella di Elba zona franca, poi la sanità è ovvio. La nostra coalizione farà tesoro degli errori precedenti, siamo coesi, daremo una svolta seria alla Nazione. Giorgia Meloni è la più seria, a Roma abbiamo firmato il patto anti inciucio. Funzionerà". Lanera, è il terzo della lista ma ritiene comunque che in caso di un buon risultato del suo partito possa avere buone posiibilità di essere eletto, dice infatti che “Contano i voti generali della forza politica, paradossalmente anche un elettore siciliano può contribuire con il suo voto alla mia elezione". Il candidato di Fratelli d’Italia, affronta anche un tema di grande attualità; gli scontri ideologici di questi giorni di campagna elettorale: “ Noi siamo una forza di destra e ne siamo fieri i toscani hanno toccato con mano cosa significa essere antifascista. Quello che è successo a Livorno dimostra che non c’e’ democrazia. Non permettere ad un cittadino di esprimere le proprie idee dimostra quello che dico. Il fascismo esisteva 70 anni fa Quello che è successo a Pontedere e Livorno dimostra che non c’è democrazia ma dittatura". Lanera, parla anche di Forza Italia riferendosi all’esclusione del sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti dalle liste del partito di Silvio Berlusconi e definisce “un clamoroso autogol di Forza Italia l’esclusione di Ruggero Barbetti, un candidato forte del territorio, un’assurdità. Barbetti sarebbe stato un ottimo candidato. Forse Forza Italia, anche se nella coalizione ha sottovalutato l’isola d’Elba”. Infine l’appello agli elettori:” Chiedo – dice Lanera - ai cittadini elbani e toscani di dare una svolta a questo modo di fare politica. Siamo vittime di una politica scellerata del PD che ha distrutto l’economia. Ci ha tolto i servizi. Votiamo Giorgia Meloni per dare una svolta seria al paese”.

Per ascoltare l'intervista clicca qui