Elezioni, ecco gli ultimi appelli delle forze politiche

C’è la questione traghetti. C’è la situazione della sanità che non è all’altezza dei servizi erogati in continente. Ma c’è anche un problema nelle infrastrutture e soprattutto sulle strade che sono malmesse e insicure. Luigi Coppola, candidato per la lista Noi con l’Italia-Udc nel collegio Toscana 2, interviene sulle criticità del territorio e lancia un chiaro appello ai cittadini affinché, dice, “possa tornare un nuovo vento di centrodestra anche in questa isola di Toscana. Se il centrodestra vincerà le elezioni - assicura Coppola - potranno essere messe le basi per restituire all’Isola d’Elba pari dignità con gli altri territori regionali”.

Ospedale al centro del dibattito elettorale da parte di tutte le forze politiche. Massimo Cini, candidato di Potere al Popolo alla Camera, è critico nei confronti della Regione Toscana dopo i tagli alla sanità elbana. “Ormai è sotto gli occhi di tutti l’inadeguatezza di personale e di strutture che affligge il Pronto Soccorso con ore ed ore di attesa anche nel periodo invernale - spiega Cini in un intervento inviato alla stampa - Inoltre, su un territorio come quello dell’Elba che presenta una viabilità tortuosa con molte zone difficilmente raggiungibili in tempi ragionevoli, dovrebbe essere assicurata per le emergenze la presenza di un medico a bordo delle ambulanze”.

Appello al voto anche da parte del Movimento 5 Stelle che invita i cittadini quantomeno ad esprimere una preferenza ed esercitare dunque il diritto al voto. Reddito di cittadinanza e sicurezza tra le priorità da mettere in agenda.

"Vorremmo avere la possibilità di governare - per dimostrare che le nostre non sono solo promesse ma che c'è la reale possibilità di portare concretezza. Tra le misure che riteniamo importanti c'è il reddito di cittadinanza e la sicurezza".

Un tema, quello della sicurezza, su cui anche la Lega ha assicurato un impegno concreto.

"Per fortuna - dice Elena Vizzotto, candidata per la Lega alla Camera - questo territorio non è nelle cronache per reati gravi ma questo non vuol dire che è un territorio sicuro. Noi pretendiamo che ci sia un incremento delle Forze dell'Ordine sul territorio".

