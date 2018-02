Rossi, scrive a chi deve garantire i servizi con il maltempo

Enrico Rossi

Il Presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle situazioni di neve e gelo". Data l'emergenza freddo un'attenzione particolare è rivolta ai soggetti più deboli a partire dai senza fissa dimora. La missiva è stata spedita alle Prefetture e ai settori viabilità e protezione civile delle Province; a gestori delle reti di trasporto su ferro e strada RFI, Autostrade per l'Italia, SALT, Autocisa, ANAS; ai gestori elettrici e del gas e-distribuzione, SNAM Rete Gas, a Telecom; alle sale operative del 118 e per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Ecco il testo integrale della lettera:

Comunicazioni in merito alle condizioni meteo previste per i prossimi

giorni.

La probabile evoluzione meteo disponibile ad oggi prevede a partire

domenica 25 febbraio la possibilità di nevicate a bassa quota e

soprattutto la persistenza per più giorni di temperature ben al di sotto

dello zero per tutto il territorio regionale.

Ferma restando la catena operativa prevista dal sistema di allertamento

regionale che verrà attivata secondo le consuete procedure, con la

presente si invitano in senso generale le strutture territoriali

responsabili della gestione della viabilità a verificare preventivamente

la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei

mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle situazioni

di neve e gelo. In tal senso sarà auspicabile il consueto rapporto con le

Prefetture UTG quale soggetto di riferimento in caso di eventuale

attivazione dei COV - Comitati Operativi per la Viabilità.

Allo stesso modo l'invito ad una verifica circa l'effettiva disponibilità

operativa dei sistemi di contrasto alle possibili interruzioni

nell'erogazione dei servizi è rivolto anche ai gestori dei servizi

essenziali, anche nelle loro articolazioni territoriali.

Rispetto alle strutture socio-sanitarie si richiama ad una particolare

attenzione verso i soggetti più fragili o persone senza fissa dimora che

potrebbero trovarsi esposte a condizioni di rischio, operando in raccordo

con le Amministrazioni Comunali.

Il Centro Funzionale Regionale e la Sala Operativa Regionale renderanno

disponibili secondo i consueti canali e tempistiche di comunicazione ogni

informazione disponibile circa l'aggiornamento della previsione meteo e

sulla situazione in atto sul territorio regionale. Si invitano i soggetti

in indirizzo a voler segnalare prioritariamente ai Centri Situazioni

Provinciali eventuali situazioni di criticità di protezione civile che

dovessero interessare il proprio territorio, fermo restando l'operatività

in H24 della Sala Operativa Regionale per qualsiasi eventualità.