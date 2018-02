Allerta codice giallo, previsioni per le prossime ore

Allerta meteo codice giallo per le prossime ore. Ecco le previsioni:E' in arrivo un flusso di correnti sciroccali sui mari della Toscana. Domani, martedì, la depressione è attesa muoversi verso est interessando più direttamente la Toscana.

PIOGGIA: Martedì, precipitazioni ad iniziare dalle zone meridionali e in rapida estensione al resto della regione già nel corso del mattino. In Arcipelago e sul litorale meridionale saranno possibili temporali, specie dal pomeriggio. Cumulati medi fino a localmente significativi, cumulati massimi generalmente non elevati; cumulati massimi superiori, fino ad elevati, sono possibili in Arcipelago e localmente sul litorale meridionale con intensità oraria fino a forte.

MARE: martedì, mare molto mosso o localmente agitato al largo e sulle coste meridionali esposte allo Scirocco.

NEVE: martedì, possibilità di nevicate sull'Appennino centro-settentrionale oltre i 700 metri di quota, specie sui versanti orientali. Cumulati fino a localmente 10 cm.