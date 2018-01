Lanera e De Santi candidati alle politiche, Barbetti no

i due candidati

La notizia, in realtà, è la non - candidatura di Barbetti, anche se fra gli addetti ai lavori la sua esclusione era nell'aria da tempo. In attesa di dichiarazioni ufficiali, due le c ertezze nel centro destra: Luigi Lanera candidato per Fratelli d'Italia nel proporzionale del collegio Toscana 2, terzo nella lista capeggiata da Giovanni Donzelli, e Claudio De Santi candidato per Forza Italia al Senato, nel Collegio Uninominale “Toscana 2 – Arezzo/Pisa/Livorno”. De Santi è al quarto posto del listino capeggiato da Raffaella Bonsangue.

Le candidature sono state presentate in questi minuti; a breve i primi commenti.