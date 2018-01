Il resoconto dell'incontro elbano della lista elettorale

Potere al Popolo, la lista elettorale di sinistra radicale (nel senso che vuole indagare i problemi sociali andandone alla radice) ha incontrato a Portoferraio nella sala del consiglio comunale i cittadini elbani in un convegno molto partecipato. Presente anche Massimo Cini, candidato alla camera nel collegio uninominale, il quale ha illustrato sia la genesi dal basso e popolare della neoformazione politica, sia i punti programmatici.

Potere al Popolo intende essere un laboratorio politico aggregativo di tutte quelle realtà sociali non più rappresentate: disoccupati, precari, lavoratori sottopagati, esodati, pensionati al minimo, migranti, sfruttati. Potere al Popolo si pone come argine alla barbarie del mercato proponendo un modello rivolto alla solidarietà, alla cooperazione ed alla giustizia sociale.

In quest'ottica il programma è stato declinato ai temi locali.

I numerosi interventi del pubblico e la voglia di esprimersi hanno testimoniato il bisogno degli isolani di non essere isolati.

Un isola meravigliosa come l'Elba necessita di servizi in grado di restituire dignità e benessere alle persone: un efficiente sistema di trasporti inteso come bene comune e slegato dalle logiche del profitto, presidi sanitari di eccellenza e una politica pulita realmente al servizio delle persone.

Potere al Popolo nasce come progetto a lungo termine per connettere le lotte; sta con la gente del'isola D'Elba ed è pronto a sostenere e partecipare a tutte quelle lotte e vertenze per migliorare la vita dell'Isola.

Perché nessuno si senta mai lasciato solo.