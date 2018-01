Concorso Anpas per giovani registi per donazioni sangue

L’ANPAS Toscana che riunisce le Pubbliche Assistenze Toscane nella Regione Toscana, al fine di una maggiore diffusione della cultura per la Donazione del Sangue, organizza il ” Dai Sangue Day “, evento finalizzato per valorizzare e far conoscere alla popolazione l’importanza della Donazione del Sangue. La sede regionale delle Pubbliche Assistenze ha deciso quest’anno di rivolgersi ai giovani dai 18 ai 30 anni, ritenendo gli stessi fondamentali per garantire il ricambio generazionale dei donatori di sangue. L’evento prevede un Concorso rivolto agli autori, giovani dai 18 ai 30 anni, di brevi video realizati con lo scopo di raccontare l’importanza della donazione del sangue. I video potranno essere realizzato da una sola persona o da gruppi. I video saranno valutati da una giuria scelta da Anpas, composta da due esperti di comunicazione ed un rappresentante di Anpas Toscana, il giudizio della giuria è insindacabile. I video saranno valutati in base alla qualità, l’originalità e l’attinenza al tema dato. Gli autori e i produttori rispondono del contenuto delle proprie opere e dichiarano, con l’iscrizione, di avere adempiuto ogni obbligo nei confronti di terzi derivante da diritti d’autore, anche relativamente alla musica utilizzata. I video dovrano avere una durata minima di 30 secondi e massima di 1 minuto. La candidatura è subordinata alla compilazione della scheda d’iscrizione online presente sul sito www.anpastoscana.it I video dovranno essere caricati nella piattaforme video “Youtube” con link privato ed eventuale password da indicare sulla scheda d’iscrizione. I video dovranno essere in formato MPEG-4. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 20/02/2018 all’indirizzo: donazionesangue@anpastocana.it .

Premiazioni

Le premiazioni saranno svolte durante il “Dai Sangue Day” il 10/03/2018, presso la sede di Anpas Toscana a Firenze.

A tutti i partecipanti sarà donata la maglietta dell’evento.

Saranno premiati i primi tre video:

3° premio targa ricordo e premio in denaro di euro 300,00

2° premio targa ricordo e premio in denaro di euro 500,00

1° premio targa ricordo e premio in denaro di euro 700,00

I primi tre video saranno visibili sul sito di Anpas Toscana e presentati all’assessore alla Sanità della Regione Toscana, qualora venissero ritenuti interessanti potranno essere inseriti sul sito della Regione.

Maggiori informazioni presso i Gruppi Donatori Sangue ANPAS delle Pubbliche Assistenze toscane e all’Isola d’Elba presso la Pubblica Assistenza Porto Azzurro tel. 0565-920202, Pubblica Assistenza Capoliveri tel. 0565-967070, e Pubblica Assistenza di Rio Marina tel. 0565-962517.

Informazioni per tutta la toscana al link: Pubbliche Assistenze Toscane donazione Sangue ANPAS