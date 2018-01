La continua ossessione per i pini di Campo nell'Elba

repertorio

C’era solo da aspettare. Oggi finalmente abbiamo le “anime belle”. Alberi: curare è meglio che abbattere, firmato: Legambiente Arcipelago Toscano, sulla stampa locale. “A Campo nell’Elba cambiano amministratori, casacche e colori ma una cosa non cambia mai: l’ossessione per i pini: in quest'ultima settimana sono stati abbattuti altri due maestosi alberi all'entrata del Paese.” “Ormai la galleria monumentale di pini marittimi di via per Portoferraio è quasi completamente distrutta” Ormai giunta ad una certa età, anche Legambiente sconta dimenticanze. I pini non sono alberi autoctoni I pini sono stati piantati spesso erroneamente in ambiti urbani, mentre la loro destinazione come insegnò a tutta la Toscana l’Abate Ximenes erano le pinete per combattere vento e acquitrini nelle aree retrodunali; I pini sono un miccia pericolosa per il trasporto delle fiamme e le pinete andrebbero gestite e potate sistematicamente proprio per impedire il fenomeno; I pini sono un albero pericoloso perchè avrebbero necessità di avere ampie aree al piede per lo sviluppo dell’apparato radicale, che superficiale o trova spazio in orizzontale o non controbilancia l’estensione della chioma che è particolarmente esposta al vento; ma se il pino è posto lungo le strade come a S.Giovanni tra sede stradale e fossi di scolo delle acque addirittura gli manca subito almeno la metà dell’appoggio dell’ apparato radicale. I signori esperti amanti dell’ambiente dell’associazione del cigno verde si sono mai posti il problema di chi avrebbe responsabilità qualora il pino o una parte di esso, cadendo facesse danno a cose o persone? O questo è un problema del comune, come ente e come uomini, quindi affari loro? Insomma tutti gli altri sono coloro che “Di fronte a cambiamenti climatici che interesseranno sempre di più le nostre isole, chi vuole abbatte indiscriminatamente gli alberi (che sono una delle cure) si comporta come lo stolto che quando il saggio indica la luna guarda il dito”. Legambiente invece no loro no, non sbagliano perché non governano ma sono sceriffi che sistematicamente distraggono il prossimo basta pensare che non hanno mai risposto a chi li accusava di protestare per il futuro del faro di Punta Polveraia a tutela dell’ambiente quando erano parte in causa nella gara avendo affiancato il concorrente che non aveva vinto Come dice legambiente “Forse un po’ di coerenza e buon senso non guasterebbero!”