Anselmi confermato, guida la commissione sviluppo

Il consigliere regionale Gianni Anselmi

Il consigliere regionale Pd Gianni Anselmi è stato riconfermato alla guida della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, Cultura, Istruzione e Formazione del Consiglio Regionale della Toscana. A metà legislatura è prevista la nuova elezione degli uffici di presidenza delle commissioni consiliari e Anselmi è stato riconfermato senza voti contrari. “Ne ringrazio i colleghi di tutti i partiti coi quali esiste un clima di collaborazione e confronto - ha scritto il consigliere in un post su Facebook - nel rispetto delle differenze politiche; e in particolare il gruppo PD per la fiducia che mi è stata rinnovata. Tutto ciò mi onora e mi gratifica per il lavoro importante che è stato svolto e mi responsabilizza per quello ancora da compiere”.